Vereadora tem casa invadida e suspeita de tentativa de intimidação

A vereadora Marildes Ferreira (PSB), presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, teve a casa invadida ontem (01). O caso está sob investigação policial. A parlamentar não descarta a possibilidade de que tenha sido algum tipo de intimidação relacionada à sua atuação política.

“Quem entrou aqui eu dou a resposta. Se a intenção foi me dar algum recado, foi dado, mas não tenho medo não. Eu sempre fui mulher de enfrentamento, sempre estive à frente das coisas sem medo. Não é o fato de ter entrado na minha casa que vai me intimidar não”, disse em entrevista a um programa de ´rádio.

Marildes e o marido, o artista plástico Valcides Arantes, não estavam na residência no momento do crime. Ela relatou que os invasores quebraram vidros, abriram o guarda-roupas e espalharam pertences do casal pelo chão.

Os marginais também reviraram carteira e a bolsa da vereadora e vasculharam gavetas, como se estivessem procurando algo. Um primeiro levantamento apontou que nada foi roubado, o que reforça a impressão de uma ação com o objetivo de intimidar.

“Nem o dinheiro que estava na carteira foi levado. Então havia outro objetivo. Queriam procurar ou plantar algo, ou talvez nos assustar”, disse Marildes à reportagem do Agora MT.

A vereadora afirmou que aguardará o resultado da investigação pela Polícia Civil e que não pretende mudar sua forma de atuação.

“Continuo pensando e agindo conforme minha consciência e nada disso vai me fazer resistir, a não ser que me matem”, declarou.

Marildes já foi secretária municipal de Saúde e tem se destacado no seu primeiro mandato como vereadora. Ela integra o Comitê Gestor de Crise da Pandemia no município e, na Câmara Municipal, participa do ‘Grupo dos 14’, criado para antecipar a eleição da Mesa Diretora.