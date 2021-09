Após exigência do “passaporte da vacina”, mais de 16 mil pessoas se vacinaram

A Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis vacinou com a primeira dose contra a Covid-19, 16.035 pessoas com mais de 18 anos durante a repescagem realizada na cidade após a publicação do Decreto Municipal 10.294, que tornou obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação para acessar qualquer estabelecimento público ou privado na cidade.

O chefe do Departamento de Saúde Coletiva, Paulo Padin, entende que o chamado “passaporte da vacina” fez com que o número de pessoas que buscaram receber a primeira dose na última semana aumentasse consideravelmente, chegando a mais de 16 mil pessoas que receberam a vacina em apenas sete dias.

Mesmo com a vacina disponível para maiores de 18 anos há cerca de um mês e depois de vários dias de repescagem realizadas, ainda havia na cidade um grande número de pessoas que não haviam buscado um ponto de vacinação para receber a primeira dose. Com a instituição do “passaporte da vacina”, muitos acabaram se imunizando contra a Covid-19 na última semana.

Até esta segunda-feira (6), o sistema LocalizaSUS do Ministério da Saúde mostra que 161.226 pessoas tomaram pelo menos a primeira dose em Rondonópolis, ou seja, 84,3% da estimativa do público com mais de 18 anos a ser vacinado na cidade. Contudo, devido a grande quantidade de pessoas vacinadas na última semana na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde ainda trabalha na atualização dos dados constantes no sistema LocalizaSUS.

Ainda há cerca de 10 mil pessoas vacinadas com a primeira dose em Rondonópolis, cujos dados não integram o sistema e precisam ser incluídos.