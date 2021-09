Barra do Garças recebe ambulância adquirida com emenda do deputado Nininho

O município de Guiratinga recebeu mais um reforço para a saúde. Nesta semana começou a circular a ambulância adquirida via emenda parlamentar do deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), com contrapartida do município. O veículo foi entregue ao prefeito Waldeci Barga Rosa numa cerimônia com a participação do deputado Nininho, vereadores, secretários municipais e servidores.

O deputado estadual destacou a atenção do governador Mauro Mendes honrando os compromissos e viabilizando aos municípios a oportunidade de desenvolver ações que vão ao encontro da população.

“O governo do estado fez o dever de casa lá no início do seu mandato, e agora pode fazer mais pela população. Uma das suas qualidades é cumprir o que fala, coisa que em outros governos não tivemos. Cada decisão tomada requer atenção e responsabilidade, porque são essas atitudes que farão diferença na vida da população”, destacou Nininho.

Nininho ressaltou a importância do município ter uma ambulância em condições de fazer a logística dos pacientes. “Uma ambulância como essa, além de ser mais segura para o transporte, traz mais tranquilidade tanto para os motoristas quanto aos pacientes”, enfatizou.

A emenda parlamentar utilizada este ano foi paga em novembro do ano passado, porém o município só conseguiu adquirir em 2021. O prefeito Barga Rosa agradeceu o parlamentar em nome da população.

“Estou muito feliz com a presença do deputado Nininho e do deputado Neri [Geller] em nossa cidade. Essa nova ambulância é mais uma conquista para a população, pois quando assumimos nós tínhamos uma frota de veículos em más condições, e agora temos mais uma ambulância em excelente estado para atender o nosso povo”, afirmou Barga Rosa.

O prefeito agradeceu o apoio que tem tido em sua gestão. “O deputado Nininho, o deputado Neri Geller, o senador Carlos Fávaro juntos com o governador Mauro Mendes nos dão o suporte que precisamos. Temos muito mais ações a desenvolver, com certeza vamos conquistar muito mais”, asseverou o prefeito.

(com informações da Assessoria)