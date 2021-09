Criança de 05 anos fica pendurada com braço preso em escorregador de pracinha

Uma criança de 05 anos ficou pendurada com o braço preso em um brinquedo que fica na pracinha do residencial Altamirando em Rondonópolis–MT.

De acordo com informações de um familiar que estava acompanhando o garoto, ele estava brincando com outras crianças e quando descia no escorregador, o braço direito ficou preso na proteção lateral do brinquedo.

De imediato o Corpo de Bombeiro foi acionado e com muita agilidade compareceu ao local e socorreu a criança, utilizando um alicate luca.

O menino estava bastante assustado, porém sem ferimentos.