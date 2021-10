Derf apreende menor, tira droga de circulação avaliada em R$ 20 mil e prende suspeito

Um menor foi apreendido e um indivíduo preso no bairro Carlos Bezerra, nesta quinta-feira (30), suspeitos de cooperarem com o crime de Tráfico de droga no município de Rondonópolis-MT.

De acordo com informações do Delegado João Paulo Praisner, a equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (Derf) por de monitoramento tirou drogas de circulação, deteve um menor e prendeu um jovem de 20 anos que foi autuado em flagrante em associação para o tráfico de droga.

Investigadores foram até a residência no bairro já mencionado acima e encontraram na casa cerca de 100 porções entre pasta base de cocaína e maconha que estima um valor de vende de R$ 20 mil.