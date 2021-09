Governo apresenta ao Legislativo estrutura e ações de combate aos incêndios em MT

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) apresentaram aos deputados estaduais ações e investimentos de combate aos incêndios em todo o estado, em especial no Pantanal, durante visita à Estrada Parque Transpantaneira, localizada em Poconé (102 quilômetros distante de Cuiabá).

Os parlamentares conheceram os lagos artificiais feitos para os animais, abastecidos com água do poço artesiano perfurado na Transpanteneira, nos km 31 e 47 da Estrada Parque. A apresentação do panorama do incêndio que acomete o Pantanal pela Corporação ocorreu no km 60, na base da pista de pouso das aeronaves, local onde os aviões são abastecidos.

O deputado Alan Kardec destacou que o cenário está muito diferente do encontrado nos incêndios do ano passado. “Quero parabenizar a Secretaria de Segurança Pública, e o governador, que instalou unidades do Corpo de Bombeiros em Poconé, e outra em Santo Antônio, isso facilitou o combate aos incêndios, esse é um esforço que a gente reconhece. A Assembleia Legislativa é parceira destinando recursos para várias ações”.

O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado Carlos Avallone, avaliou como positiva a preparação feita antes do período crítico de incêndios. O parlamentar acrescenta é um dos objetivos da Casa de Leis destinar recursos que serão devolvidos do duodécimo para combate ao fogo no Pantanal, e que esta é uma pauta prioritária.

“Não é por acaso que estamos com uma redução de 92% nos focos de incêndio. É porque houve uma união das entidades que estão aqui hoje, uma mobilização muito grande”, conta.

Para o secretário Executivo de Meio Ambiente, Alex Marega, por meio desta visita, o Governo realizou mais uma prestação de contas aos parlamentares e mostrou todo o efetivo que está sendo empregado para os incêndios. Ele destaca que nesta semana, mais 8 maquinários foram enviados para realização de aceiros no Pantanal, totalizando 11 implementos no local.

“Estamos vendo hoje que houve uma redução dos focos de calor de mais de 92% em relação ao ano passado. A gente percebe que o Corpo de Bombeiros, executando todas as ações, e recebendo os investimentos que foram planejados, estão trazendo esses resultados. Isso é bom para os produtores, para a fauna, e para o cidadão mato-grossense”, afirma sobre o investimento do Governo de R $73 milhões de reais, dos quais R$43 milhões são de uso exclusivo para o combate ao fogo.

Conforme o diretor operacional do CBM, o coronel bombeiro militar Agnaldo Pereira de Souza, a situação dos incêndios no Pantanal está tranquila em relação ao ano passado. O fogo está sob controle mas ainda está ativo, conta o coronel.

“Estamos há mais de cinco dias operando no combate a este foco de incêndio, com apoio de maquinários e aeronaves, e a medida que as necessidades forem surgindo, vamos ampliar a nossa capacidade operacional, para o enfrentamento consistente e eficaz do fogo”, explica.

Estrutura

Fazem parte da estrutura empregada no combate ao fogo quatro aeronaves, destas, duas novas do modelo Air Tractor são do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) que também atua junto com o CBMMT no combate. Outras duas aeronaves foram contratadas com recursos do Governo de Mato Grosso e estão em operação desde o dia 27 de agosto.

No local, o CBM conta com 68 bombeiros militares e civis trabalhando 24 horas por dia para apagar as chamas. Há 11 maquinários empregados nos aceiros enviados. No Pantanal, o CBM conta com apoio Sema-MT, de brigadistas do SOS Pantanal e caminhão-pipa enviados pela empresa Águas Cuiabá, além dos pantaneiros que somam esforços para apagar o fogo.

O uso do fogo em áreas rurais está proibido para qualquer finalidade em todo o território de Mato Grosso até 30 de outubro de 2021, conforme o decreto estadual nº 938/2021. O uso do fogo em áreas urbanas é proibido o ano todo.