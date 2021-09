Idoso é preso suspeito de abusar da própria neta

Um idoso de 67 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (27) suspeito de abusar da própria neta de 14 anos, na cidade de São Pedro da Cipa (MT). O homem deve responder pelo crime de Importunação Sexual.

A PM foi acionada pela equipe do Conselho Tutelar. Conforme informações, a vítima estava morando com os avós materno. No momento do crime, a menor estava dormindo, quando acordou e percebeu que alguém estava passando a mão nas partes íntimas, por cima da roupa.

A menina percebeu que o próprio avô estava cometendo os abusos.

Diante da situação, a vítima relatou o ocorrido para a avó. A mãe e a avó da garota chamaram o Conselho Tutelar.

A PM localizou o suspeito e o idoso foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia de Jaciara para providências cabíveis.