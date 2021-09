Jaciara deflagra campanha educativa no ‘Mês da Independência’

Durante todo o mês de setembro, o Departamento Municipal de Transito e Mobilidade Urbana (DMTU), realiza ações educativas no trânsito, afim de orientar a população sobre os direitos e deveres dos condutores de veículo e pedestres.

O trabalho começou ontem (01.09) com a distribuição de panfletos orientativos aos pedestres, ciclistas, motociclista, motoristas e passageiros. Além do DMTU, a ação teve a participação da 7ª Cia Independente da PMMT, 9ª Cia Independente Bombeiro Militar e SAMU,

O intuito, de acordo com a coordenadora do DMTU, Carina Teixeira, é desenvolver ações que promovam a segurança e a educação para um trânsito mais seguro. “Desenvolvemos nossas ações em parceria com o Detran-MT e o objetivo é conscientizar pessoas sobre um trânsito seguro, lembrando que o no trânsito, o sentido é a vida”, ressaltou Carina.

De acordo com a coordenadora, no mês de setembro, em que se comemora a Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 deste mês, diversas ações educativas e orientativas serão realizadas. A mobilização conta com o apoio do Batalhão de Trânsito PMMT, 7ª Cia Independente PMMT de Jaciara, 9ª Cia Independente Bombeiro Militar – Jaciara, SAMU – Jaciara, Gerência de Ações Educativas (Detran-MT) e Prefeitura Municipal de Jaciara.

(com informações da Assessoria)