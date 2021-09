Medina realiza manobra incrível e se torna o tri mundial

O Brasil é mais uma vez campeão mundial de surfe. Gabriel Medina acertou manobra incrível nos últimos minutos e bateu o compatriota Filipe Toledo na grande final da Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês), em Trestle, na Califórnia. Esse é o terceiro título mundial de Medina na carreira. O brasileiro venceu em 2014, a primeira conquista brasileira da história, e levou o bi em 2018.

“Estou muito feliz. Alcancei o meu maior objetivo no surfe”, disse Medina, em entrevista para a transmissão oficial. “Não é todo dia que você realiza um sonho. É um dia especial para mim, nunca desisti. É trabalhar forte, não tem outro jeito. Ter paciência e deixar o surfe falar. Esse dia vai ficar para sempre na minha vida”.

Além das conquistas pessoais, com final de hoje, o Brasil deu mais um passo rumo a hegemonia no surfe masculino. Nas últimas sete edições do Circuito Mundial, os brasileiros conquistaram cinco títulos, o último nesta terça-feira (14).

Nas duas baterias, o tricampeão se impôs logo no início, abrindo vantagem confortável na somatória de notas e colocando a pressão em Filipinho. Na primeira, Medina venceu com somatória de 16.30, contra 15.33 do adversário.

Na segunda, Gabriel Medina garantiu a maior nota da final (9.03) com uma manobra incrível e não deu chances para o compatriota. Filipe Toledo até diminuiu a distância, mas a última bateria terminou com somatória de 17.53 para Medina, contra 16.36 de Filipinho.

Número 1 do ranking, Gabriel Medina já estava garantido na final. Filipe Toledo se classificou para decisão após vencer Ítalo Ferreira, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, em semifinal muito apertada.

Confira os maiores vencedores do surfe mundial:

Kelly Slater (EUA) – 11 títulos

Mark Richards (AUS) – 4

Tom Curren (EUA) – 3

Andy Irons (EUA) – 3

Mick Flanning (AUS) – 3

Gabriel Medina – 3