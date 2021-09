PF faz operação na sede da Precisa por contrato da vacina Covaxin

A Polícia Federal (PF) está na sede da Precisa Medicamentos, nesta sexta-feira (17), para cumprir mandados de busca e apreensão de equipamentos e documentos referentes ao contrato para a compra de vacinas contra a Covid-19 com a Bharat Biotech, responsável pela fabricação do imunizante Covaxin.

A ação ocorre em duas cidades da Grande São Paulo – Barueri e Itapevi. A informação foi confirmada por integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid.

Em, a mesa diretora da CPI da Covid, formada pelos senadores Omar Aziz (presidente), Randolfe Rodrigues (vice-presidente) e Renan Calheiros (relator), informou que “buscou de todas as formas obtenção dessas informações junto à empresa e ao Ministério da Saúde, não obtendo êxito. Devido a isso, se fez necessária a utilização deste instrumento judicial”.

A Precisa fechou um contrato de R$ 1,6 bilhão com o Ministério da Saúde para a venda de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. A aquisição acabou suspensa. O R7 tenta contato com a empresa Precisa, mas ainda não localizou os representantes da empresa.

Suposto lobista depõe

Em depoimento à CPI da Covid na manhã da última quarta-feira (15), o advogado Marconny Albernaz de Faria, apontado como lobista que atuava na administração pública em favor da Precisa Medicamentos, negou ser lobista da Precisa, como já era esperado pelos integrantes da CPI. O depoente, no entanto, disse que a empresa o sondou para a prestação de serviços de assessoramento em uma licitação de testes rápidos.

O advogado disse que não participou do trabalho, mas confirmou que fez um relatório. Disse que, apesar disso, não recebeu nenhum pagamento da Precisa Medicamentos. Questionado se esteve no escritório da empresa e quantas vezes, fez uso do direito de permanecer calado.

Albernaz comemorou aniversário em dezembro do ano passado no camarote do filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, no estádio Mané Garrincha. No local, o filho do mandatário tem um escritório, aberto com auxílio do advogado, como confirmado por ele em depoimento à CPI.

O advogado disse que conhece Jair Renan há cerca de dois anos e que tem com ele uma relação de amizade. Ele confirmou que também conhece a mãe do jovem, Ana Cristina, ex-esposa de Bolsonaro. O filho 04 de Bolsonaro também já frequentou a casa do suposto lobista, como mostraram conversas obtidas pela comissão, que estão em inquérito do Ministério Público Federal do Pará.

No mesmo dia em que Albernaz depôs à CPI, a comissão aprovou a convocação da ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle, conhecida como Cristina Bolsonaro. O chamamento foi proposto pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que defende que a comissão ainda tem pontos a ser esclarecidos e que os trabalhos não devem ser encerrados na próxima semana, como está previsto.

Ana Cristina foi citada por Albernaz durante depoimento. A empresa firmou um contrato com o Ministério da Saúde para venda de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech. O governo federal cancelou o contrato após as apurações da CPI.

Documentos montados

Em agosto último, uma perícia realizada pela Polícia Legislativa do Senado apontou indícios de montagens e falsificações em documentos entregues pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde no âmbito da compra investigada da vacina contra covid-19 Covaxin.

O parecer analisou dois documentos entregues pela Precisa ao Ministério da Saúde: o MOU (Memorando de Entendimento, traduzindo do inglês) e uma declaração de inexistência de fatos impeditivos à negociação, onde a Bharat Biotech supostamente autoriza a empresa a negociar em seu nome.

O laudo, assinado pelo perito Daniel Lima Logrado, foi pedido por senadores integrantes da CPI da Covid, que investiga a compra do imunizante.