PM libera rodovia em Tangará da Serra, manifestantes aguardam decisão de lideranças

A Polícia militar liberou agora a pouco o tráfego na MT-358, no Trevo da Melancia, que dá acesso ao município de Tangará da Serra. A pista havia sido interditada parcialmente no início da tarde por um grupo de produtores e caminhoneiros que apoiam o presidente Jair Bolsonaro.

Os manifestantes estavam impedindo a passagem de caminhões com cargas não perecíveis como forma de exigir o cumprimento das reivindicações apresentadas pelas lideranças nacionais do movimento. Eles cobram a implantação do voto impresso e auditável e também a destituição de ministros do STF.

A PM foi acionada e conseguiu desfazer o bloqueio de forma pacífica. Os líderes no local não tinham documentos para comprovar a legalidade do movimento.

O presidente da Associação de Caminhoneiros de Tangará da Serra, Edgar Laurini, está em Brasília e de lá tem repassado as orientações para a categoria no município.

Em contato telefônico com a reportagem do Agora MT, Laurini disse que está ocorrendo uma reunião agora a tarde na capital federal para definir os próximos passos do protesto.

A MT-358 é a principal rodovia de acesso à região e por ela é feita a ligação entre Tangará da Serra e municípios como Campo Novo, Sapezal e Brasnorte.