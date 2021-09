Projeto de Thiago Silva garante qualificação profissional no Alfredo de Castro

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) realizou na última semana a entrega de 30 certificados do curso de panificação do Projeto Flor do Cerrado, coordenado com o apoio da sua esposa Eliane Moreira. O evento foi realizado na Igreja do bairro Alfredo de Castro em Rondonópolis e contou com todas as medidas de biossegurança.

O curso foi ministrado pela professora Maura Silvério que ensinou aos alunos e alunas técnicas sobre panificação e a confecção de salgados que poderão ser vendidos na comunidade para geração de emprego e renda.

De acordo com o deputado Thiago é uma grande alegria poder contribuir com a capacitação de mulheres e homens para o mercado de trabalho.

“Nosso objetivo é contribuir para que as pessoas possam garantir a própria renda com a venda de pães e salgados. Vamos continuar trabalhando pela expansão de cursos de qualificação para gerar oportunidades de emprego para a população de Rondonópolis”, disse o deputado Thiago Silva.

A formanda do curso Kely de Oliveira, moradora do Alfredo de Castro, falou sobre a importância do aprendizado com o curso de panificação. “A gente aprende muito no curso, podemos agora abrir uma pequena empresa em casa, gerar renda e cuidar dos nossos filhos. Gosto muito do projeto Flor do Cerrado, pois é uma aprendizagem para a vida inteira. Agradeço o deputado pelo incentivo”, disse.

O Projeto Flor do Cerrado criado pelo deputado estadual Thiago Silva já garantiu a qualificação de mais de 300 mulheres e homens para o mercado de trabalho e a meta é expandir o curso para mais regiões de Mato Grosso.

O projeto oferece cursos de artesanato, como pintura de tecidos, crochê, pedraria, bordado em chinelo, biscuit, panificação e fabricação de salgados.