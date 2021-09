Rondonópolis abre inscrições para aulas gratuitas de hidroginástica

Adultos que tenham mais de 25 anos são o publico que a Vila Olímpica da Prefeitura de Rondonópolis está atendendo com aulas de hidroginástica. As matrículas para participar dessa atividade estão abertas e podem ser feitas diretamente na Vila Olímpica que fica no bairro Cidade Salmen ou em qualquer unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

As aulas são gratuitas e acontecem todos os dias da semana, sendo que o aluno pode optar pelo período matutino, das 9h às 10h, ou vespertino, das 15h às 16h. No total a Prefeitura está disponibilizando 105 vagas para aulas de hidroginásticas, uma atividade física de baixo impacto que melhora a capacidade aeróbica, a flexibilidade, a resistência cardiorrespiratória, a resistência e a força muscular.

A Vila Olímpica abriu também uma turma de hidroginástica especial para atender gestantes e já está fazendo as matrículas para preencher 20 vagas. O horário da aula para esse público será somente nas quartas-feiras de manhã, das 9h às 10h.

Para se inscrever os interessados devem levar os documentos pessoais, comprovante de residência. A apresentação do Número de Identificação Social (NIS) é condição obrigatória para fazer a matrícula, quem não tiver pode fazer o cadastro na unidade do Cras mais próximo de casa.

CRIANÇAS

A Prefeitura está oferecendo, também na Vila Olímpica, atividades para crianças de 7 à 17 anos, no contra turno escolar. Estão abertas as matrículas para as oficinas de capoeira, violino, violão, flauta doce, jazz, ballet e danças urbanas nos períodos matutino e vespertino. Os pais ou responsáveis dos alunos podem procurar a Vila Olímpicas, das 7h às 17h para fazer a matrícula gratuitamente. A condição para frequentar as oficinas é que as crianças estejam matriculadas e com frequência regular na escola. Mais informações podem ser obtidas pelos telefone 3411-5131 ou 98438-0804.