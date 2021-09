Presidente disse que vai averiguar denúncia e pede união entre vereadores

O presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, Roni Magnani (SD), disse hoje (30) que vai averiguar a denúncia de formulada pela vereadora Marildes Ferreira (SD) contra o também vereador Beto do Amendoim (PTB). Roni está se restabelecendo de um procedimento cirúrgico e falou por telefone com a reportagem do Agora MT.

“A Marildes entrou em contato informando o ocorrido. Vou retomar as atividades normais na semana que vem, vou chama-la e ele também o vereador Beto para esclarecer o que houve. Tentarei resolver da melhor forma. Sem deixar de apurar nada, mas prezando sempre pela união”, adiantou.

Marildes acusa Beto do Amendoim de ter agido de forma machista numa discussão ocorrida na última terça-feira (28). Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência de preservação de direito, onde acusa o vereador de calúnia, injúria difamação.

Beto do Amendoim negou as acusações. Ele diz que foi uma conversa rotineira, onde questionou a parlamentar sobre o voto contrário ao projeto que alterava a cobrança do IPTU. Beto disse ainda que as testemunhas e as imagens do circuito interno poderão comprovar sua versão.

PREJUÍZOS

O presidente da Câmara lamentou o ocorrido e disse que a desunião prejudica a todos. Ele afirma que a atual legislatura tem recebido muitos elogios pela atuação e o que desagrada a população é justamente a falta de união entre os vereadores.

“Essa é uma Câmara que já se reuniu com dois ministros, com presidentes de tribunais, senadores e vários secretários. Ajudamos a resolver o imbróglio das UTIS Covid, liberamos recursos para a Saúde e abrimos o diálogo com todas as entidades – incluindo a Acir, a CDL, a Uramb e o Sinduscom. Já conquistamos grandes feitos, mas não conseguimos união entre nós”, lamenta.

Roni disse que fará um apelo para que todos os vereadores, em especial os estreantes, façam uma reflexão sobre o papel da Câmara e a importância de preservar a imagem do legislativo e dos pares. Para ele, isso pode evitar novos atritos e situações que acabam comprometendo a boa atividade parlamentar.

“Ficamos brigando aqui por quase 30 dias para antecipar uma eleição interna marcada para daqui a um ano e meio e, enquanto isso, não conseguimos discutir de forma eficiente projetos de pavimentação e obras em vários bairros”, exemplifica.

Para o presidente é natural que ocorram divergências de opiniões, mas a população espera que os vereadores atuem sempre em alto nível e tenham o interesse público em primeiro lugar.

“A sociedade quer coisa palpável, só barulho não resolve. Na próxima eleição o cidadão vai querer saber o que cada um fez, o que trouxe de melhoria. Não adianta ficar só gritando ou se agredindo”, concluiu.