Saiba quem são as vítimas do acidente de avião em Piracicaba

O acidente envolvendo um avião de pequeno porte em Piracicaba, no interior de São Paulo, vitimou uma família, o piloto e o copiloto na manhã desta terça-feira (14).

Os cinco passageiros eram Celso Silveira Mello Filho, Maria Luiza Meneghel Silveira Mello e seus filhos Camila, Fernando e Celso.

Acionista da Cosan, Mello Filho tinha 73 anos, era economista e empresário, se dedicando às atividades de agropecuária e culturas de milho e soja, e também foi coordenador-geral na implantação de projetos nas Usinas Costa Pinto e Santa Bárbara entre as décadas de 70 e 80.

Ele ainda foi presidente do XV de Piracicaba, time de futebol tradicional da região, em duas oportunidades, e atualmente compunha o quadro do Conselho Deliberativo do clube, que lamentou o acidente.

O piloto, Celso Elias Carloni, trabalhava com aviação há quase duas décadas, segundo seu perfil na rede social LinkedIn. Giovanni Gullo era o copiloto da aeronave e também faleceu após a queda da aeronave.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião havia saído do aeroporto de Piracicaba e caiu logo em seguida em uma área ao lado da Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) da região, aproximadamente às 8h40.

De acordo com o porta-voz dos bombeiros, Major Palumbo, as sete vítimas teriam morrido na hora.

A Cosan divulgou uma nota sobre o acidente da manhã desta terça-feira:

Com enorme pesar, a Cosan informa que o empresário Celso Silveira Mello Filho estava com a família na aeronave King Air 360 que caiu na manhã de hoje, em Piracicaba, causando a morte de todos os ocupantes. Celso era acionista e irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometto Silveira Mello. Também estavam no avião a esposa de Celso, Maria Luiza Meneghel, seus três filhos, Celso, Fernando e Camila, o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo.

O Esporte Clube XV de Piracicaba também divulgou nota de pesar:

“O XV de Piracicaba lamenta profundamente o falecimento de Celso Silveira Mello Filho, sua esposa, filhos e demais tripulantes vítimas da queda da aeronave em que estavam presentes nesta terça-feira (14).

Celso Silveira Mello Filho foi presidente do XV em duas oportunidades e atualmente compunha o quadro do Conselho Deliberativo do clube, além de ser irmão de Rubens Ometto Silveira Mello, presidente do Conselho de Administração do Grupo Raízen, patrocinador master do XV.”