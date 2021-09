Suspeito atira 22 vezes em direção a casal de empresários em Poconé

Um casal foi vítima de uma tentativa de homicídio neste domingo (19) no residencial São Cristóvão, localizado no Bairro Bom Pastor, em Poconé (MT). A mulher de 31 anos e o homem de 43 anos saíam de uma residência no momento do crime. O suspeito efetuou cerca de 22 disparos de arma de fogo contra o casal.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO), as vítimas são comerciantes no município e estavam entrando no carro quando foram surpreendidas pelos tiros.

O suspeito estava escondido atrás do muro de um terreno baldio em frente a residência onde o casal estava. A mulher, que estava entrando no veículo pela porta do passageiro, abaixou a cabeça no painel e não foi atingida.

Já o homem, que estava na porta do motorista, teve ferimentos no braço e no pé.

Ainda conforme informações, a maioria dos tiros atingiu o carro. Testemunhas relataram que o suspeito usava um capacete branco e fugiu em uma moto.

O empresário foi socorrido encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele precisou ser transferido para Cuiabá para retirada do projétil que ficou alojado no braço.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).