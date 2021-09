Tráfico fica no prejuízo após apreensão de mais de meia tonelada de droga em Rondonópolis

Um veículo Etios de cor prata foi apreendido na manhã deste sábado (11), no município de Rondonópolis em uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF).

De acordo com informações do PRF Buss, a guarnição estava na BR – 163, no Km 115 entrada de Rondonópolis, quando foi dado sinal para realizar fiscalização neste veículo, o motorista iniciou fuga.

Durante o percurso de evasão, o suspeito perdeu o controle e bateu em um barranco, abandonando o carro e fugindo pela mata.

No interior do veículo foi encontrado cerca de 640 Kg de maconha, que foi apreendida e a ocorrência será encaminhada para a Derf de Rondonópolis que continuará com as investigações para chegar até o suspeito proprietário da droga que ainda não foi localizado.