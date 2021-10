Um Lugar Bem Longe Daqui | Agora Livros

Um Lugar Bem Longe Daqui conta a história da Kya Clark, uma menina que é abandonada por todos os membros da família. Aos 6 (seis) anos, a mãe de Kya vai embora e um tempo depois seus irmãos partem também, o pai não demora muito, um dia sai e não volta mais.

Aos sete anos, Kya já está morando completamente sozinha no brejo, no antigo barracão da família. A partir desse momento, o livro mostrará como a menina sobrevive, como consegue dinheiro e os episódios de preconceito que sofre.

Como a história se passa nos anos de 50/60/70 podemos ver de forma escancarada o racismo, machismo e preconceito pelos olhos ingênuos de Kya. As mulheres não podem entrar em lanchonetes – e para fazerem seus pedidos, é preciso dizer por uma pequena abertura na parede -, já os negros são obrigados a viverem afastados da cidade.

Aos poucos, a garota vai conhecendo o brejo e se torna filha dele. Kya cria uma ligação muito forte com a natureza e os animais que moram por lá. Foi apenas uma vez na escola – episódio no qual, a menina teve dificuldade de soletrar ‘’dez’’ e foi ridicularizada pelas outras crianças – e assim não aprendeu a ler ou contar.

Para a cidade, Kya Clark se torna A Menina do Brejo. Criam lendas e rumores sobre ela, e é vista como suja e inferior. Alguns anos se passam e acontecerá um crime que vai chocar a pequena comunidade, com todo esse pré-julgamento e desprezo, logo, a moça se tornar o principal alvo de suspeita.

Kya, agora uma mulher, vai ter que contar com o apoio de pouquíssimas pessoas que estão com ela nesse momento complicado, e lutar para sobreviver mais uma vez.

Para descobrir o que acontece em seguida, você vai precisar ler 😉

Um pouco da minha experiência

Eu realmente amei esse livro! Não criei muita expectativa sobre ele e me surpreendi positivamente durante a leitura inteira. Ao meu ver, o livro fala muito sobre amadurecimento, pertencimento e sentimentos.

Nós lemos a Kya crescer e é lindo ver ela sair daquele apelido pejorativo e se tornar A menina do Brejo, no sentido bom da expressão. O final me deixou paralisada. Juro.

Outro motivo que faz com que a leitura seja tão sensível são os temas que foram abordados, todos de uma forma consciente e bem feita. Em muitos momentos fiquei abismada com as coisas que acontecem, fazendo com que a escrita seja dolorida, vulnerável e delicada.

Foi um dos melhores livros do ano, me apaixonei pela estética que o livro traz e estou muito ansiosa pelo filme.

“Eles moravam com Ma e Pa, apertados feito coelhos em gaiolas no barracão construído de forma grosseira.”

“Kya pousou a mão na terra molhada que respirava, e o brejo virou sua mãe.”

“Os rostos mudam com as agruras da vida, mas os olhos continuam sendo uma janela para o passado.”

“Parte de nós vai ser sempre aquilo que fomos, que precisamos ser para sobreviver…”

“Mas, mesmo quando fracassa, conecta você aos outros, e no fim isso é tudo que você tem: conexões.”

“Estar isolada é uma coisa; viver com medo, outra bem diferente.”

SINOPSE:

Por anos, boatos sobre Kya Clark, a “Menina do Brejo”, assombraram Barkley Cove, uma calma cidade costeira da Carolina do Norte. Ela, no entanto, não é o que todos dizem. Sensata e inteligente, Kya sobreviveu por anos sozinha no pântano que chama de lar, tendo as gaivotas como amigas e a areia como professora. Abandonada pela mãe, que não conseguiu suportar o marido abusivo e alcoólatra, e depois pelos irmãos, a menina viveu algum tempo na companhia negligente e por vezes brutais do pai, que acabou também por deixá-la.

Anos depois, quando dois jovens da cidade ficam intrigados com sua beleza selvagem, Kya se permite experimentar uma nova vida — até que o impensável acontece e um deles é encontrado morto.

Ao mesmo tempo uma ode à natureza, um emocionante romance de formação e uma surpreendente história de mistério, Um Lugar Bem Longe Daqui relembra que somos moldados pela criança que fomos um dia e que estamos todos sujeitos à beleza e à violência dos segredos que a natureza guarda.

Ficha técnica: Um Lugar Bem Longe Daqui

Editora: ‎Intrínseca; 1ª edição (29 julho 2019)

Título original: Where The Crawdads Sing

Idioma: Português

Capa comum: ‎336 páginas

Autora: Delia Owens

Tradução: Fernanda Abreu