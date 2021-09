Van de transporte de passageiros pega fogo e fica totalmente destruída

Uma van de transporte de passageiros ficou totalmente destruída após pegar fogo no km 198 da BR-364, em Rondonópolis. O motorista conseguiu sair a tempo.

De acordo com informações repassadas a equipe, o motorista afirmou que seguia pela via quando começou a notar o aquecimento no motor. Ele estacionou a van e tentou conter o início das chamas com o extintor, mas não conseguiu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas de acordo com o Sargento Silva Filho a guarnição teve um pouco de dificuldade para chegar ao local devido ao trânsito pesado. Quando chegaram ao local a van já estava praticamente destruída.

Eles ainda apagaram algumas chamas e fizeram o resfriamento do veículo para não causar perigo a outros veículos.