Ventos fortes trazem pancadas de chuva isoladas em Rondonópolis

Para quem estava reclamando da temperatura acima dos 40°C, uma chuva pode mudar rapidamente a sensação térmica em Rondonópolis ainda nesta quarta-feira (08). Porém, as pancadas rápidas devem ocorrer em áreas isoladas.

De acordo com o site Climatempo, hoje devem ocorrer pancadas de chuva no final da tarde e durante a noite.

Já para amanhã (09) a previsão é ainda mais positiva. A probabilidade de chuva é de 90%, podendo ocorrer a tarde e à noite.

Região Centro-Oeste

Ainda segundo o site, áreas de instabilidades se formam sobre parte da Região nesta quinta-feira (09) devido à passagem de uma frente fria.

O tempo ficará bastante carregado sobre o noroeste de Mato Grosso e há risco para temporais na quinta. O sol ainda aparece sobre a capital Cuiabá e extremo sul de Goiás, mas, a nebulosidade aumenta no decorrer do dia e há risco para pancadas de chuva com até forte intensidade a partir da tarde.