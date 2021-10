Conmebol rejeita pedido de anulação do Atlético MG contra o Palmeiras

A Comissão Disciplinar da Conmebol rejeitou o absurdo pedido da direção do Atlético Mineiro. Nada de anular o jogo nem realizar outra semifinal da Libertadores contra o Palmeiras.

O jogo foi confirmado com a eliminação do Atlético Mineiro, em pleno Mineirão, diante dos seus torcedores, depois do empate em 1 a 1.

A alegação é que o reserva Deyverson invadiu o campo no momento do gol de Dudu não foi levada em consideração. Porque realmente não deveria. O atacante do Palmeiras foi amador, irresponsável, ao entrar pelo menos dois metros no gramado, empolgado com a chance que seu time criava. Mas, em nenhum momento interferiu na jogada

Como o blog antecipou, nem Cuca e muito menos os jogadores do Atlético acreditavam na anulação da partida.

O argumento dos dirigentes atleticanos que o árbitro Wilmar Roldan deu amarelo a Deyverson por “invasão de campo” se mostrou completamente sem fundamento. A equipe do VAR na partida da semana passada punir o atacante porque ele estava comemorando o gol provocando a torcida atleticana.