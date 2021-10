Motociclista é socorrido inconsciente após forte batida em carretinha

Mais um grave acidente foi registrado em Rondonópolis na noite deste sábado (09). Desta vez na avenida Plínio Aguiar, no residencial Buriti.

Um casal estava na moto no momento da batida.

Segundo informações repassadas ao AGORA MT, a motocicleta seguia pela avenida, sentido Vila Operaria, quando, ao tentar fazer uma ultrapassagem, bateu em uma carretinha de um carro que seguia no sentido contrário.

De acordo com o condutor do carro, ele ainda tentou jogar para lateral para não bater no motociclista.

O motociclista foi socorrido pelo Samu com rebaixamento de consciência, suspeita de fratura na perna e foi encaminhado ao Hospital Regional.

A mulher que estava junto com ele teve algumas escoriações pelo corpo.

O condutor do carro ficou no local.