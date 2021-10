‘MT é o lugar do planeta que mais produz alimento e respeita o Meio Ambiente’ diz Mauro

Em mensagem a investidores e ambientalistas, o governador Mauro Mendes afirmou que “Mato Grosso é um Estado com grande ativos ambientais e que tem uma agricultura que poucos lugares do planeta têm. Não tenho dúvida nenhuma em afirmar que somos a região do planeta que mais produz alimento e respeita o meio ambiente”, comprovando que é possível manter a floresta e as matas em pé e dobrar a sua produção de alimentos.

A afirmação foi dada, nesta quinta-feira (28), durante conferência na Câmara de Comércio da Dinamarca, sobre a “Contribuição brasileira para o desafio do abastecimento alimentar sustentável”.

De acordo com o governador, que estava acompanhado da primeira-dama Virginia Mendes, as ações desenvolvidas no Estado e os investimentos do governo, em mais de R$ 73 milhões somente em 2021, estão garantindo a redução no desmatamento ilegal, que no último ano caiu 20%, e os focos de calor, que diminuíram 54%.

Para os investidores, o governador ponderou que o Estado tem tolerância zero contra o desmatamento ilegal. “Mato Grosso investiu em tecnologia com a contratação de um sistema de monitoramento em tempo real, 24 horas por dia, que detecta qualquer crime ambiental e emite alertas. Nosso foco é tolerância zero contra os crimes ambientais”, destacou.

Ainda na conferência, outro ponto ressaltado por Mauro Mendes foi o fato de que o Estado tem a possibilidade de dobrar a produção de alimentos, sem derrubar uma única árvore, só convertendo pastagem em área para a agricultura.

“Temos potencial, temos maturidade e estamos preparados para continuar no caminho da conservação e produção sustentável”, ressaltou.

O governador cumpre agenda durante toda a semana na Dinamarca e depois segue para a Escócia.