Nova cidade do Mato-Grosso oferece oportunidade de empreendimentos e investimentos

O Mato Grosso é o pilar do agronegócio no Brasil e tem este setor como responsável por 50% do Produto Interno Bruto (PIB) da economia do estado, segundo o Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária (Imea). Localizado na região centro-oeste, é o maior produtor de grãos do país.

Com isso, diversas oportunidades surgem por lá. Empregos no setor do agronegócio e de infraestrutura surgem, assim como a oportunidade de desenvolvimento de cidades. Santiago do Norte, bairro do município de Piratininga localizado há aproximadamente 500 quilômetros de Cuiabá, se prepara para se tornar uma nova cidade.

Santiago do Norte tem mais de sete mil hectares planejados para receber famílias, investidores e empreendimentos. Entre os dois mil habitantes que já vivem por lá está a família Santolin, que migrou do Paraná.

“Estou há nove meses [em Santiago do Norte]. Vim de Curitiba, formei meus filhos que moram lá. Eu vim pra cá porque acredito em Santiago, essa será a minha terra”, afirma José Santolin.

TERRA DE BOAS OPORTUNIDADES

Se a terra do Mato Grosso é conhecida por cultivar bons grãos, a terra de Santiago do Norte promete trazer boas oportunidades para seus futuros moradores. Localizada estrategicamente – Santiago do Norte está entre as principais cidades e rodovias do estado – a futura cidade é o cenário ideal para novos empreendimentos e, consequentemente, futuras oportunidades de trabalho.

“Aqui eu vi um excelente ambiente de negócios, de coisas para serem desenvolvidas. Santiago está pronto para isso. É uma região que o agronegócio está bem estabelecido, tem toda a infraestrutura para desenvolvimento”, diz Santolin.

“Aqui tem uma infraestrutura pronta, os quadrantes para uma futura cidade, para um ambiente de crescimento. Até pelo cruzamento das rodovias, possibilidade das ferrovias passarem perto daqui. É efetivamente um ambiente propício para um desenvolvimento rápido”.

CIDADE NOVA, MAS PRONTA

Embora não seja ainda efetivamente um novo município, Santiago do Norte já tem estrutura para receber os investimentos e moradores que pretende. Isso porque a infraestrutura básica (como energia elétrica, encanamento para água e esgoto e asfalto) já está pronta.

Dividida em lotes, a cidade conta com um plano diretor criado desde 2014. As informações sobre tipografia e localização, diretrizes e conceitos, áreas residenciais e comerciais e números sobre comércios já instalados, energia, agricultura e sobre a indústria na região estão disponíveis nas redes sociais de Santiago do Norte, que já conta com quase oito mil seguidores no Instagram.

“Já estou morando aqui, com um investimento, e o retorno dentro da nossa expectativa está sendo muito bom. Estamos aqui com muita satisfação”, finaliza Santolin.