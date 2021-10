Projeto ‘Jardim de Deus’ atende crianças carentes e se mantém através de doações

Um lugar para as crianças se alimentarem, conversarem e se sentirem acolhidas. Assim é conhecido pela vizinhança o salão em que funciona o ‘Projeto Jardim de Deus’ no bairro Alfredo de Castro, em Rondonópolis.

O projeto começou há cerca de 4 anos com o Pastor Maicon e a família apenas. Eles faziam marmitas, levavam para o bairro, distribuíam e brincavam com as crianças. Após quase um ano, ele sentiu que deveria ir para o bairro, foi quando começou a usar o salão para fazer e servir uma janta. “ Na época tínhamos um berçário na cidade, de onde vinha o nosso sustento, mas Deus tocou nosso coração e nos falou que devíamos vir para o bairro, morar aqui e cuidar das crianças. Foi quando desfizemos de tudo, trabalhei fora para quitar todas as nossas dívidas e viemos para cá, mergulhar nesse projeto ‘ Nascido no coração de Deus’ como eu digo” afirmou o pastor.

Hoje, as crianças do bairro Alfredo de Castro, Ananias e Grande Conquista vão até o salão de segunda a sexta tomar café da manhã, almoçar e jantar.

Para que isso aconteça, o Projeto sobrevive apenas de doações. A luta é diária para conseguir que nada falte para as crianças, desde o pão até o leite “ Nós alimentamos as crianças somente através de doações e por isso sempre precisamos de ajuda, durante todo o ano, elas já contam com esse alimento e por isso não podemos deixar faltar. As vezes damos pão para os menores e bolacha para os maiores, dependendo da quantidade de crianças que temos no dia, por isso a ajuda é tão importante” afirmou o pastor.

ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS

Além da necessidade diária, para este Dia das Crianças, o Projeto pretende fazer um dia diferente e especial, com guloseimas e brincadeiras para mais de mil crianças carentes.

Ainda faltam doces em geral e refrigerantes. Para isso, o Pastor convidou quem quiser conhecer o local pessoalmente para ver como funciona o projeto e fazer uma doação para ajudar na realização desse dia.

O telefone de contato é o (66) 99223-4638 (Pastor Maicon). O pix para doações também é o telefone 66992234638.