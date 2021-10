Vereadora aponta injúria racial e quer colega destituído do cargo

A vereadora por Cuiabá Edna Sampaio (PT) protocolou uma queixa-crime contra o colega Dilemário Alencar (Podemos), apontando ter sofrido crime de injúria racial. O documento foi apresentado na quarta-feira (6), junto à 8ª Vara Criminal de Cuiabá.

A petista pede que Dilemário seja destituído do cargo de vereador.

A situação é motivada por um episódio ocorrido em sessão plenária no dia 28 de setembro.

Na ocasião, o parlamentar comparou Edna à cantora Karol Conká, ex-participante do Big Brother Brasil e que foi eliminada do programa com alta rejeição.

Segundo a defesa de Edna, ao querer equiparar a vereadora e a cantora, Dilemário tentou “personalizá-la e atribuir-lhe um rótulo de natureza racial, atingindo, assim, toda a comunidade negra”.

“A intenção dele era a de associar a imagem de Edna à da artista Karol Conká, pelo fato de ambas serem mulheres negras. E, com isso, intencionalmente, maliciosamente e, sobretudo, de modo racista, se aproveitar de uma semelhança da cor da pele para desbordar à uma inexistente semelhança de personalidade quanto aos erros cometidos no reality show”, diz trecho da petição.

No entendimento da vereadora, condutas como as do colega contribuem para criar estereótipos raciais.

A parlamentar arrolou como testemunhas, o presidente da Câmara, vereador Juca do Guaraná Filho (MDB), além dos vereadores Marcus Brito Júnior (PV) e Dídimo Vovô (PSB).

“Calúnia e difamação”

Após a acusação de injúria, o vereador Dilemário Alencar também registrou um boletim de ocorrência contra Edna Sampaio, apontando ter sido vítima de calúnia e difamação.

“Não posso ficar passivo diante dessa fake news propagada pela vereadora Edna. Aliás, ela é useira e vezeira de fazer esse tipo de coisa com quem não compactua com ela ideologicamente”, disse o vereador, na ocasião.

O parlamentar afirmou que fez a referência à Karol Conká devido à postura da vereadora de promover brigas e ataques a colegas que defendem o presidente Jair Bolsonaro.

“Não vou permitir mais esse teatro da vereadora Edna. Ela age assim porque não comungo com ela com pautas como a liberação do aborto, da ideologia de gênero e nem compactuo com o governo petista que foi o mais corrupto da história do Brasil. Minha diferença com ela é nesse campo político. Portanto, não posso permitir que ela me ataque de forma injusta e covarde. Fiz o BO contra ela para que seja investigada essa falsa narrativa contra a minha pessoa”.