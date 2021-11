Cerca de 52% dos brasileiros fazem comparativos de preços, diz pesquisa

A Black Friday é considerada uma das campanhas de varejo mais famosas e esperadas do mundo. Este ano, a ação acontecerá no dia 26 de novembro e, com o cenário econômico atual, algumas percepções de compras mudaram e inseguranças surgiram. Em pesquisa inédita, 1450 brasileiros informaram suas intenções de consumo e apontaram como estão se preparando para a data. Os insights foram registrados por estudo recente da Hibou – empresa de pesquisa e monitoramento de mercado e consumo – em parceria com a Score Group – companhia de data retail e shopper experience da B&Partnes.

“A Black Friday chama a atenção dos consumidores por ofertas chamativas que não são oferecidas no decorrer do ano ou em outras datas de varejo. No comparativo de 2020 e 2021, houve um aumento entre as intenções de compra em 5%. Isso mostra um pouco mais de otimismo com as ofertas, mas também há muitos brasileiros que ainda estão indecisos e duvidosos quanto ao desconto ser real”, afirma Ligia Mello, sócia da Hibou e coordenadora da pesquisa.

29% dos brasileiros afirmaram não terem comprado na Black Friday 2020. Para a edição de 2021, apenas 8% não pretendem gastar, e 34% têm interesse em comprar algum produto durante a campanha. A menos de um mês da promoção, ainda há 45% que estão indecisos. Unindo os já decididos e os indecisos (79%), uma certeza existe: para quem será o produto adquirido! 81% pretendem gastar com itens para si mesmos, 35% querem destinar o investimento para objetos da casa e 23% com os filhos. Companheiros, pai e mãe, pets ou sobrinhos, também foram citados entre os beneficiados

No Brasil desde 2010, a campanha desembarcou por aqui de forma online e, atualmente, a internet permanece como o grande player de compras para a data. Esse comportamento de consumo também foi muito observado nas últimas datas de varejo desde o início da pandemia e na Black Friday 2021 não será diferente. 75% dos brasileiros querem fazer as compras pela internet com entrega em casa e 9% vão comprar no formato pick-up, em que encomenda pela internet e retira na loja física. Com maior flexibilização da pandemia, 22% pretendem ir até uma loja física para adquirir seus produtos, enquanto 17% ainda não decidiram.

Os brasileiros citaram celulares, smart TV, Air Fryer, geladeira e tênis entre os melhores produtos adquiridos em alguma edição da Black Friday. Em 2020, o top five de consumo foram os eletrodomésticos (22%); as roupas e acessórios (15%); os calçados (12%); itens de utilidades domésticas (12%) e eletrônicos (10%). Vale destacar que, entre outros itens, 3% optaram por comprar produtos/serviços para pets, cursos de idiomas, fraldas, joias, material escolar. Para 2021, os cinco segmentos em destaque são eletrodomésticos (41%); eletrônicos (25%); roupas e acessórios (19%); utilidades domésticas (15%); calçados (14%).

Para 70% dos consumidores a Black Friday oferece benefícios e eles observam que os descontos agressivos são o grande chamariz; 40% veem oportunidade para fazer comparações entre muitos produtos em promoção; 33% querem a chance de compras com frete grátis; 15% pensam em acessar marcas caras; 7% analisam as possibilidades de cashback. Em contrapartida, é importante observar que para 1% dos consumidores a Black Friday é uma enganação e que, embora sejam anunciadas promoções, as ofertas são ilusórias. Eles acreditam que nos dias que antecedem a ação, os preços são aumentados, dando a falsa impressão de vantagem.

Para os que estão de olho na oportunidade, as compras serão seletivas, apresentam objetivos e despertam desejos diferentes. 58% dos brasileiros querem adquirir um produto que ainda não possuem; 30% pretende substituir um item que já tem por outro melhor; 30% vão comprar algo mais caro, que não tem condições de comprar fora da Black Friday; 17% pretendem antecipar compras de Natal, aproveitando as promoções.

6% dos brasileiros economizaram durante a pandemia e estão se preparando para uma grande compra; para 3%, a conclusão é de que a Black Friday fica melhor a cada ano. Os gastos para a Black Friday 2021 serão a partir de R﹩50. 50% pretendem gastar a partir de R﹩500; 20% vão destinar de R﹩250 a R﹩500 para suas compras; 15% querem gastar entre R﹩ 150 a R﹩250 e 6% pretendem ter um gasto menor, de R﹩50 a R﹩150.

E quem não vai comprar?

Com um cenário desfavorável economicamente, muitos também destacaram a alta nos valores dos produtos e 12% deles não estão otimistas. Eles acreditam que a campanha será pior do que no ano passado devido à falta de credibilidade das ofertas (43%), situação financeira (26%), aumento da inflação, valor de produtos/serviços mais altos (22%) e também há quem prefira economizar (9%).

A análise sobre as promoções variam e daqueles que optaram não gastar no período, 18% concordam que tudo está muito caro e na Black Friday não será diferente; 7% não vão comprar porque a primeira parcela do décimo terceiro salário será recebida apenas após a campanha; 6% ainda não encontraram uma promoção atraente.

Como evitar ciladas na Black Friday

Para aproveitar melhor as promoções e não cair em ciladas, 52% dos brasileiros anotam os preços para comparar durante a Black Friday; 24% montam uma lista dos itens que desejam comprar; 17% configuram alertas de preços nos sites dos produtos que têm interesse; 10% entram em grupos de ofertas em aplicativos de trocas de mensagens; 7% se prepara para acordar cedo para visitar as lojas e garantir as melhores ofertas. Por outro lado, 28% são mais despreocupados e não criam tarefas para tirar proveito dos preços da campanha.

Atentos às ofertas, 56% dos consumidores costumam compartilhar ou receber as promoções da Black Friday por apps de mensagens, redes sociais e indicações boca a boca. Há quem vá além e busque conteúdo para comparar preços em site comparativo (66%); site das marcas (37%); posts em redes sociais (25%); indicação de amigos (25%); reviews no youtube (8%); outros meios como comparações pessoais, portais de busca, lojas de compras virtuais, reviews em sites, acompanha mudanças de preços de produtos específicos, sites famosos, sites que já conhece (2%).

As marcas que tiverem iniciativas diferenciadas durante a pandemia terão ampla preferência de compras para 58% dos brasileiros; e 54% pretendem comprar de pequenos comércios para ajudar no momento de pandemia. Além disso, 67% planejam comprar em sites de redes de varejo 100% digitais; 64% optam por sites de redes de varejo de shopping; 42% pelo Mercado Livre; 30% diretamente no site da marca.

Metodologia

1.450 brasileiros responderam a pesquisa de forma digital, entre 24 e 27 de setembro de 2021, garantindo 95% de significância e 2,57% de margem de erro nos dados revelados. Entre os entrevistados, 46% é formado por homens e 54% por mulheres, 36% têm idade entre 36 e 45 anos; 28% de 46 a 55 anos; 21% de 26 a 35 anos; 12% de 56 anos ou mais; 3% declararam ter até 25 anos.

Sobre a Hibou

A Hibou é uma empresa especializada em pesquisa e monitoramento de mercado e consumo, existente há mais de 11 anos. A Hibou trabalha o tempo todo com informação e olhares inquietos sempre do ponto de vista do consumidor. A empresa produz conteúdo qualificado utilizando ferramentas proprietárias para aplicação de pesquisas e análises de profissionais com mais de 20 anos de experiência. A Hibou oferece pesquisas qualitativas, quantitativas; exploratórias; profundidade; de campo; dublê de cliente; desk research; monitoramento de comportamento; presença de marca; expansão de região; expansão de mercado para produtos e serviços; teste de produto e hábitos de