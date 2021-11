Chegada do Papai Noel no Rondon Plaza Shopping será hoje

A tão esperada chegada do Papai Noel do Rondon Plaza Shopping será neste sábado (06/11), a partir das 17 h, no Circo de Natal, que foi todo decorado para trazer o espírito natalino mais cedo para Rondonópolis, juntamente com a magia circense.

Uma ocasião especial para registrar momento, com uma foto junto com o Papai Noel e também na decoração natalina com um pouco do mundo circense. Além da chegada do bom velhinho haverá também a inauguração da pista de gelo, distribuição de pipoca, balinhas e muito mais.

As apresentações/distribuição deverão ocorrer nos dias 06, chegada do Papai Noel e 07, Papai Noel e Duendes, 13 e 14, Papai Noel e Duendes, 20 e 21– Papai Noel e Duendes, 27 e 28– Papai Noel e Duendes, de novembro.

04 e 05– Papai Noel e Duendes, 11 e 12 – Papai Noel e Duendes, 18, 19, 20 e 21 – Papai Noel e Duendes, 22 e 23– Papai Noel e Trupe Inteira, de dezembro.

Serão 7 sábados e 7 domingos, 1 segunda-feira, 1 terça-feira, 1 quarta-feira e 1 quinta-feira.

Cada apresentação/distribuição terá a duração de 4 (quatro) horas, compreendendo das 16 (dezesseis) horas às 20 (vinte) horas.