Como se preparar para a prova de Física do Enem 2021 na reta final

Nos últimos dias que antecedem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é preciso definir prioridades de estudos para garantir que a preparação para a prova seja completa. Cada um dos componentes curriculares merece atenção especial, mas é necessário privilegiar determinados conteúdos para otimizar o tempo e garantir os melhores resultados. Com os temas de Física não é diferente. Embora seja importante conhecer um pouco de cada um deles, há os que são cobrados com mais frequência.

“Alguns conteúdos de Física são especialmente relevantes porque costumam ser cobrados tanto na prova de Ciências da Natureza quanto na prova de Ciências Humanas, por exemplo, em Geografia”, explica o assessor da área de Física do Sistema Positivo de Ensino, Danilo Capelari. Para ele, o mais importante é que o aluno esteja atento àqueles em que encontra mais problemas na resolução dos exercícios. Treinar essas dificuldades é uma boa estratégia para aumentar a nota nessa disciplina, de acordo com o especialista.

Fora do livro

Além do livro didático, que é a base de estudo para qualquer estudante que esteja prestando um vestibular ou fazendo o Enem, Capelari lembra que é indispensável ficar atento ao que está acontecendo na atualidade. “Questões climáticas, por exemplo, têm sido um tema recorrente nas provas do Enem nos últimos anos, assim como as queimadas. Mas não basta saber sobre os fatos. É fundamental tentar estabelecer relações entre a realidade e a Física”, afirma. Ainda de acordo com o assessor, “Filmes e séries que abordam a Ciência também podem ajudar os estudantes a se preparar melhor, desde que haja essa preocupação constante em estabelecer conexões entre os assuntos que estão sendo tratados na obra assistida e os conteúdos formais da disciplina”.

Por fim, revisitar exercícios que já tiraram o sono no passado é uma ótima maneira de chegar ao dia do exame mais preparado. “Procure resolver novamente exercícios com os quais você já teve dificuldade antes. Faça também simulados usando um cronômetro para garantir que está resolvendo a prova no tempo estabelecido, e sempre em um ambiente tranquilo que favoreça a concentração”, aconselha Capelari. Provas dos anos anteriores também são boas aliadas para a reta final porque mostram de que forma os conteúdos costumam ser cobrados no Enem.

Cinco passos para um Enem mais tranquilo

Com cinco dicas rápidas, o especialista assegura que fica muito mais fácil realizar uma boa prova: