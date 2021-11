Maioria dos mato-grossenses deve comprar na ‘Black Friday 2021’, aponta pesquisa

A maioria da população mato-grossense pretende comprar na ‘Black Friday 2021’, que ocorrerá no dia 26 de novembro. É o que aponta a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio-MT (IPF-MT) sobre a intenção de compras dos consumidores no estado na data em que ocorre uma série de descontos em produtos e serviços.

O diretor de Pesquisas do IPF-MT, Maurício Munhoz, informa que, dos entrevistados, 62% afirmaram que pretendem comprar algo para aproveitar as promoções. “Podemos avaliar como um número positivo para o comércio. Entre os produtos que terão maior procura estão os eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos (52%), roupas (21%) e calçados (20%)”, afirma ele.

A pesquisa também apontou que 38% não pretendem fazer compras na data. “Entre os motivos, 26% dos entrevistados disseram estar desempregados, 23% preferem economizar, 21% alegaram situação financeira difícil, 18% não acreditam que os preços diminuem e 10% responderam que não irão comprar por outros motivos”, revela Munhoz.

Dos que pretendem comprar presentes, 46% planejam adquirir de lojas de rua, 32% de lojas de shopping center, 12% de shopping popular, 5% de lojas virtuais e 5% de outras formas. Já dos que deverão comprar algo, 73% esperam a Black Friday para adquirir o produto, enquanto 79% pesquisam os preços no comércio.

A pesquisa contou com a participação de 202 pessoas entre os dias 7 e 14 de novembro, sendo 56% nos municípios do interior e 44% na região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. “O IPF-MT tem realizado uma série de pesquisas que visam entender o comportamento dos consumidores mato-grossenses, municiando o comércio com informações relevantes e seguras”, destaca o presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior.