Assembleia de Deus abre evento hoje em Rondonópolis com milhares de evangélicos

Mais de dois mil líderes evangélicos representando todos os municípios de Mato Grosso se inscreveram para a participar 75º Assembleia Geral Ordinária da COMADEMAT (Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus do Estado de Mato Grosso), que começa hoje (09), às 19 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus (IEAD) em Rondonópolis.

O coordenador do Centro de Evangelismo, pastor Ildo Rodrigues, disse que 1.660 pastores e 400 esposas de pastores confirmaram presença no evento, o maior realizado pela igreja desde o início da pandemia de Covid-19. O número de participantes ainda pode aumentar, já que as inscrições continuam abertas para as lideranças ‘assembleianas’.

“O nosso Centro de Evangelismo tem capacidade para receber 9.600 pessoas sentadas, mas vamos utilizar apenas 50% da capacidade para garantir o cumprimento das normas de distanciamento”, disse Ildo.

A organização também pediu que os participantes apresentem os comprovantes de vacinação e, caso ainda não tenham se imunizado, será possível receber a vacina em um posto montado pela Prefeitura no local.

“Teremos aqui representantes dos 141 municípios de Mato Grosso e estamos trabalhando para receber todos da melhor forma possível. Será um evento histórico, com muita segurança e louvor”.

Ildo Rodrigues explicou que o evento segue até a próxima sexta-feira (12) e vai discutir assuntos administrativos concernentes ao direcionamento da IEAD em Mato Grosso. Também haverá a aprovação dos novos estatuto e regimento interno da COMADEMAT.

A comissão organizadora é composta por membros da Igreja Assembleia de Deus (IEAD) de Rondonópolis, pastoreada pelo pastor José Genésio da Silva.

A programação será realizada no Centro de Evangelismo e no templo sede, que também é um dos maiores do Estado.