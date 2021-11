Mirella termina casamento com Dynho, que está em ‘A Fazenda’

MC Mirella pôs um ponto-final no casamento com Dynho Alves. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da funkeira ao R7, nesta terça-feira (16). Mesmo com o dançarino confinado em A Fazenda 13, Mirella já deu entrada na documentação do divórcio.

Por meio da assessoria, a funkeira disse que não quer se manifestar neste momento e não justificou o motivo oficial da separação. Mais cedo, Mirella tinha desabafado nas redes sociais sobre o comportamento do marido no reality show rural da Record TV.

Sem citar nomes, ela comentou a relação de amizade e a troca de carinhos entre Dynho e a influenciadora Sthe Matos no programa. Algumas imagens já tinham viralizado na web e dividido opiniões entre os internautas.

“Sério, tem que ter cabeça, viu? Não aguento mais ver nada. Todo dia a mesma coisa… Não acordo mais com a mente leve, é sempre um novo pesadelo”, desabafou a artista, que também relembrou a participação dela em A Fazenda 12 e o relacionamento com Biel, que estava no confinamento.

“Nem eu, que tinha um amigo de oito anos lá dentro, tinha essas intimidades com ele. Mesmo já tendo me relacionado. Mesmo solteira. Eu colocava limites mesmo sem precisar. Mas é questão da cabeça de cada um, né? Se eu pudesse voltar no tempo.”

O noivo de Sthe, Victor Igoh, também já tinha falado sobre a peoa e o dançarino e afirmou que ela teve atitudes que lhe desagradaram.