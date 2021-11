‘Não compactuo com violência’, diz Deolane sobre confusão em baile

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, usou seu perfil no Instagram para comentar o caso de agressão que aconteceu no Baile da Doutora, no último sábado (20).Um rapaz chamado Enrico Borin compartilhou um vídeo onde aparece sendo estrangulado por um dos seguranças da advogada na festa. Segundo ele, a ação aconteceu após ser acusado falsamente de roubo.

“Esse vídeo mostra quando o segurança do baile da Deolane me sufoca, e eu comecei a perder o sentido e desmaiei na hora. Foi uma esganadura na hora, ainda me ameaçou dizendo que iria me pegar lá fora. E eu desmaiei logo em seguida. Cai em um buraco enorme, cheio de pedras. O que sustentou para não bater minha nuca e morrer foi o boné que estava usando, que até então estavam dizendo que tinha roubado o boné dela, sendo que eu já estava de boné, ainda descobriram quem pegou o boné dela!”, denunciou o rapaz.

Deolane confirmou o episódio e disse que a produção do evento já está prestando o seu apoio ao rapaz e à sua mãe. “Tivemos um contratempo e eu não estou fazendo vista grossa. Os fatos estão sendo apurados. Eu não compactuo com violência, vocês sabem o carinho que eu tenho com o meu público e eu sempre falo que o que me mantém na posição que eu tenho hoje são os meus fãs”, começou ela.

“Eu só fiquei sabendo dessa confusão quando eu desci do palco, duas horas depois e a minha pergunta-chave para a produção foi ‘prestaram apoio para a pessoa envolvida?’ e me falaram que sim, que já falaram com ele e com a mãe dele. Acho que chegou até um advogado no local”, disse.

Deolane disse que este foi um fato isolado e que não faz sentido atrelarem isso a ela. “Foi um evento lindo, mas falarem que foi marcado apenas por pancadaria e confusão, vocês estão mentindo”, completou.