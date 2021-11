Nome de André Maggi será mantido após implantação de escola militar

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc-MT) divulgou nota nesta sexta-feira (19) esclarecendo que a transformação da Escola Estadual André Maggi em escola militar não implicará na alteração da homenagem concedida ao pioneiro que deu nome à unidade de ensino.

A nota contraria informação divulgada anteriormente, dando conta que a futura escola seria denominada com o nome do imperador Dom Pedro II a exemplo das outras escolas sob a gestão do Corpo de Bombeiros em Mato Grosso. O imperador foi responsável pela implantação do Corpo de Bombeiros, em 1856, e é o patrono da instituição no país.

Em declaração recente ao portal AGORA MT o comandante do Corpo de Bombeiros na região, coronel Vanderlei Bonoto, disse que a alteração do nome era uma consequência direta da Lei 11.273/2020, que regulamenta a implantação das escolas militares no Estado.

“Toda vez que se implanta um colégio gerido pelos Bombeiros ele passa a se chamar Dom Pedro II. É uma determinação da legislação estadual inclusive”, disse Bonotto negando qualquer motivação política na mudança.

A lei citada autoriza a criação ou transformação das unidades de ensino e estabelece os critérios para o ‘funcionamento das Escolas Estaduais da Polícia Militar Tiradentes e das Escolas Estaduais do Corpo de Bombeiros Militar Dom Pedro II’.

No parágrafo único do artigo primeiro a lei determina anda que “as escolas estaduais da rede pública de ensino que eventualmente sejam transformadas para o modelo do caput passarão a se denominar Escolas Estaduais Militares e receberão a denominação de um militar estadual homenageado que atuou na região de circunscrição”.

Ontem (19) a diretora regional de Educação em Rondonópolis, Valdelice Holanda, informou à reportagem que a decisão da Seduc-MT não altera os planos de implantação do ensino militar na unidade e que a denominação da futura escola obedecerá a lei, sem desfazer a homenagem ao pioneiro André Maggi.

“Só o nome que a Seduc decidiu manter, ela não vai deixar de ser militar. Passará a se chamar Escola Estadual Militar Dom Pedro Segundo André Maggi”, disse Valdelice.