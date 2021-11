Papai Noel chega ao shopping de Rondonópolis

O clima de Natal já chegou no Rondon Plaza Shopping, em Rondonópolis (MT). O espaço recebeu o papai Noel neste sábado (6). O bom velhinho chegou ao local dando início às comemorações de final de ano, com direito à decoração especial. Com o tema ‘Circo do Papai Noel’, a decoração esbanja alegria e magia pelo local.

Neste ano, as fotos com o ícone natalino estão liberadas, porém, é necessário respeitar os locais indicados e os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.

“Este ano o Natal está diferente. É um Natal de cura. Natal em que as pessoas precisavam estar em família, precisavam sair de casa, com todos os cuidados, pelo amor de Deus. Estamos mantendo os protocolos, mas as crianças precisavam disso, de ver o Noel de novo, de ver o papai Noel vacinado, de máscara e todos os cuidados. É um Natal de muita responsabilidade e a gente conseguiu trazer isso de volta, trazer essa energia” explica Naiara Machado, organizadora do evento.

Todos os sábados e domingos o papai Noel estará no Shopping a partir das 17h. O local também tem um espaço reservado para pista de gelo.

Nas sextas e sábados haverá música ao vivo na praça de alimentação com artistas locais.