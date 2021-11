Prefeitura anuncia volta do 3º turno e investimentos na região do Amparo

A Prefeitura de Rondonópolis vai retomar o terceiro turno, garantindo atendimentos também durante a noite, na unidade de saúde do bairro Nossa Senhora do Amparo. A região também deve ganhar um miniestádio e obras visando melhorar a Educação e o trânsito. Os investimentos foram confirmados pelo prefeito José Carlos do Pátio em reunião com a comunidade na última sexta-feira (19).

A reunião foi articulada pelos vereadores Reginaldo Santos (SD) e Roni Cardoso (PSD). Também contou com a participação dos vereadores Jonas Rodrigues (SD) e Orivaldo Kaza Grande (DC), além de secretários municipais, moradores e lideranças comunitárias.

“Descentralizar a saúde, fortalecendo o preventivo e levando essa estrutura até os bairros, é uma atitude de um custo-benefício valiosíssimo, por parte do Poder Público. Temos pais e mães de família ali daquela região, que trabalham durante todo o dia e que poderão agora, das 18 até a meia-noite, buscarem atendimento para eles próprios ou para os filhos. Isso pode salvar vidas salvas”, destacou Reginaldo Santos.

A retomada do ‘3º Turno’ foi precedida de algumas reformas, mas o município deve fazer ainda novas intervenções para melhorar as condições de atendimento. Entre as medidas está a viabilização de uma sala específica para as agentes comunitárias de Saúde e a implantação de um novo centro odontológico.

REIVINDICAÇÕES

O prefeito também anunciou a compra da área onde funciona EMEI Rubens Alves de Souza, local onde a reunião foi realizada. A área pertencia a uma fundação ligada ao Governo do Estado e, com a aquisição pelo município, passará agora por uma grande reforma.

“Serão R$ 2,4 milhões para transformar totalmente o prédio. Esse investimento atende uma reivindicação da Coordenadora da unidade de educação infantil, dos servidores, dos pais e toda a comunidade”, comemorou Reginaldo.

Os moradores foram informados ainda que o município já desapropriou duas áreas nas proximidades da Avenida Brasil, onde deve ser construída mais uma escola e outra creche.

O prefeito também confirmou a construção de um miniestádio na região, que é famosa pela intensa atividade do futebol amador. Ao lado da estrutura esportiva, os vereadores pleitearam e garantiram o investimento para a construção de um ‘calçadão’ que deve valorizar um corredor hoje pouco aproveitado.

Vários moradores agradeceram o micro revestimento asfáltico aplicado recentemente, mas cobraram a implantação de faixas elevadas em frente da própria Rubens Alves e também nas vias de entrada da EMEI Rosalino Antônio da Silva, no bairro Cidade Alta, e da UMEI Luis Henrique Dias Bulhões, no Jardim Participação.

O prefeito acatou a ideia e disse ter recebido a informação de que o secretário de Transporte e Trânsito, Lindomar Alves, de que as obras já estão no cronograma da Setrat e da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – Coder.

(com informações da Assessoria)