Após posse de Nenzão, primeiro suplente decide assumir na Câmara

Continua o imbróglio envolvendo a substituição do vereador Ozeas Alves (PP), que pediu afastamento por 121 dias da Câmara Municipal de Rondonópolis. O assunto parecia solucionado, mas voltou a se complicar e pode render uma cena inédita na sessão de hoje – com dois suplentes disputando o direito de assumir a titularidade interinamente.

O primeiro suplente, Alcimar Borges, havia apresentado um documento abrindo mão do cargo. Ele alegou problemas de saúde. A Câmara aceitou a justificativa e convocou o segundo suplente, Idelvamar Menezes, o Nenzão, que foi empossado na tarde de ontem (07) durante a reunião da ‘ordem do dia’.

Ocorre que pouco depois da posse de Nenzão, Alcimar voltou atrás. Procurou a Câmara para informar que sua licença de saúde acabou e que estava apto para assumir as funções. Ele espera tomar posse hoje, frustrando os planos do segundo suplente – que pode assim se tornar o vereador que menos tempo ficou no cargo na história do município.

Alcimar explicou que voltou atrás após ser informado que poderia perder definitivamente o direito à suplência, o que impediria o exercício do cargo em caso de futuros afastamentos do titular.

Não há esta previsão no regimento interno da Câmara, mas Alcimar disse que prefere não correr o risco e até já teria pedido exoneração do cargo comissionado na Prefeitura para viabilizar a posse.

Nenzão não gostou da notícia. Ele considera que a situação está decidida e já avisou que não abrirá mão da vereança. Os dois estarão na Câmara hoje e caberá à Mesa Diretora decidir se mantém a posse efetivada ontem, ou se cancela o ato.

A confusão está tão grande que já se fala até no retorno antecipado de Ozeas Alves, para evitar um vexame que pode comprometer a imagem do PP e, claro, do próprio Legislativo Municipal.