Aprenda 4 receitas de drinks deliciosos para as festas de final de ano

As festas de fim de ano chegaram e, para muitas pessoas, tomar uns bons drinks é essencial na hora de celebrar, não é mesmo? A seguir confira receitas de bebidas deliciosas para brindar em grande estilo – mas aprecie com moderação.

Mimosa Brasil

Ingredientes:

– Cubos de gelo

– 25ml de cachaça

– 75ml de suco de laranja

– 100ml de espumante

Modo de preparo:

Em um copo com gelo, acrescente todos os ingredientes e misture delicadamente. Decore com lasca de laranja

Ketel One Botanical Spritz

Ingredientes:

– Gelo

– 400 ml de vinho branco

– 50 ml de Ketel One Botanical, nas versões Grapefruit e Rosas, Pêssego e Flor de Laranjeira ou Pepino e Menta

– Água tônica zero

– Fatia de pepino, pêssego ou grapefruit

Modo de preparo:

Encher uma taça de vinho branco com bastante gelo, adicionar 50ml de Ketel One Botanical de sua escolha e completar com água tônica zero. Finalizar adicionando uma fatia de pepino, pêssego ou grapefruit de acordo com o sabor de Ketel One Botanical escolhido.

Pink Klaus do Palácio Tangará

Ingredientes:



-35 ml gin

– 20 ml cointreau/triple sec

– 20 ml suco grapefruit

– 15 ml redução cranberry

Modo de Preparo:

Adicionar tudo na coqueteleira e bater vigorosamente por 15 segundos. Coagem dupla em copo baixo com gelo. Garnish: cranberrries frescas

Redução de Cranberry:

Para 100ml de suco, 100g de açúcar. Reduzir em fogo alto e deixar esfriar.

Expresso Tônica com Café

Ingredientes:

– 50 ml de expresso de café intenso

– 180 ml de água tônica

– 30 ml de gin

Rodelas de limão

Modo de Preparo:

Colocar os ingredientes numa coqueteleira, acrescentar gelo e bater. Escolha consumir com ou sem gin