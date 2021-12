Barbudo diz que escolha de candidato só depois de unir a direita

O deputado federal Nelson Barbudo (PSL) tem criticado nos últimos dias os movimentos de lançamento de candidaturas ao governo de Mato Grosso em nome da ‘direita’ e supostamente com o apoio do presidente Bolsonaro.

Em entrevistas à imprensa cuiabana, Barbudo afirmou que primeiro é preciso garantir a unidade das várias frentes que representam a direita conservadora no estado. Segundo ele, lançar nomes antes de assegurar a união pode ter o efeito contrário.

“Precisamos nos unir ainda mais, é muito cedo (para fazer lançamento) e pode queimar o nome da pessoa”, alertou.

O parlamentar também desmentiu que o presidente Jair Bolsonaro já tenha um nome escolhido como candidato a governador.

“Ouviu-se o ruído esses dias aí de uma pessoa dizendo que é o candidato do presidente. Sem estar no partido do presidente, sem fazer parte do governo, eles querem dizer que são amigos e tem o apoio do Bolsonaro. Eu não vi vídeo até agora do presidente falando este é o meu candidato”, disparou.