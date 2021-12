Blairo Maggi diz que melhor presente são ‘serviços de primeira’

Blairo Maggi veio com a família para Mato Grosso na década de 1970. O pai, André Maggi, havia adquirido terras em Itiquira e foi um dos pioneiros no plantio de soja no Estado. Ele se lembra exatamente quando foi o primeiro contato com Rondonópolis, cidade que acabaria adotando como sua segunda terra natal.

“Conheci Rondonópolis em setembro de 1979, ainda um lugar pequeno mas muito acolhedor”, conta.

Na época ele era um jovem recém formado em Agronomia e todas as atenções estavam focadas em auxiliar o pai a tocar os negócios da família. O interesse pela política surgiu ao participar das ações de organização dos produtores rurais, quando teve os primeiros contatos com as lideranças e com o Poder Público.

“As principais lideranças da época eram o Carlos Bezerra, o Moisés Feltrin e o Afro Stefanini. Mas eles não influenciaram na minha entrada na Política. Fui por querer contribuir para a mudança de mentalidade na forma de fazer política e na administração pública” afirmou.

Como político registrou vitórias importantes. Foi senador, duas vezes governador e também ministro da Agricultura. “Todas minhas experiências políticas foram importantes e marcantes, cada uma na sua época e com suas necessidades”.

Como empresário, Blairo ajudou a tornar Rondonópolis a capital do Agronegócio. Teve papel preponderante na aglutinação dos principais produtores rurais e ajudou a estabelecer na cidade instituições como a Aprosoja e a Fundação MT – que deram o suporte para a ‘revolução verde’ em Mato Grosso. “Tínhamos uma classe empresarial muito unida e inovadora”, lembra ele.

No exercício de funções públicas, trouxe investimentos diretos para melhorar a Educação e a infraestrutura do município. “Tenho a certeza de ter contribuído para a cidade, tanto na vida Pública como na empresarial”.

Blairo afirma que o sentimento que tem por Rondonópolis é de gratidão. Ele passa a maior parte do tempo viajando pelo Brasil e pelo mundo, mas sempre que pode volta a Rondonópolis onde tem residência e mantém muitos negócios.

“Gosto muito de Rondonópolis e neste aniversário acho que o melhor presente que podemos dar aos munícipes são serviços de primeira, em todas as áreas!”.