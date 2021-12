Casal morre após colisão entre veículos e motorista é preso por embriaguez

Duas pessoas morreram e duas ficaram em estado grave após um acidente envolvendo uma Toyota Hillux e um Fiat Uno prata, na MT-320, nas proximidades do perímetro urbano de Carlinda (MT). As vítimas fatais foram identificadas como Célia Regina Flores, 38 anos, e Ronaldo Batista Fernandes, 43 anos.

Conforme informações, tudo indica que o condutor do Fiat Uno invadiu a pista contrária e bateu de frente com a caminhonete. Com a força do impacto, a Hillux saiu da pista e capotou.

As duas vítimas fatais estavam na caminhonete. Uma morreu ainda no local e outra durante o trajeto para o hospital.

Uma adolescente de 13 anos e outro ocupante do veículo foram socorridos e encaminhados em estado grave para o hospital municipal de Carlinda.

O motorista do Uno não teve ferimentos graves e acabou detido pela Polícia Militar, por suspeita de embriaguez. Ele foi encaminhado para a delegacia municipal de Alta Floresta.