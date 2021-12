Cuiabá desliga jogador após acusação de agressão a mulher

O Cuiabá informou, na tarde desta quinta-feira (09), que encerrou o vínculo do atacante Clayson após ele ser denunciado em um Boletim de Ocorrência de ter participado de uma agressão a uma jovem. Em nota, o clube disse que dispensou o atleta depois dele ter confessado ter feito parte do ocorrido.

O meia Rafael Gava também foi citado como participante no B.O., no entanto o Cuiabá não desligou o atleta. Segundo o clube, tanto o próprio quanto Clayson negaram que o meia fez parte do ocorrido e, assim, o Dourado espera a conclusão das investigações para decidir o futuro de Gava.

“O Cuiabá Esporte Clube informa que tomou ciência ontem da existência de um Boletim de Ocorrência em que os atletas Clayson e Rafael Gava são acusados de lesão corporal a uma jovem. Ao confrontar os jogadores, a direção ouviu a confissão da participação de Clayson no lamentável episódio. Já Rafael Gava teve sua versão de que estava em casa com familiares confirmada pelo próprio colega”, escreveu o Cuiabá em nota oficial.

“O Cuiabá lamenta profundamente o ocorrido e já informou Clayson que sua conduta extracampo é inaceitável e que encerrará seu vínculo imediatamente. O atleta, que pertence ao E.C. Bahia, foi excluído ontem mesmo do grupo que enfrenta hoje o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Em relação ao atleta Rafael Gava, o Cuiabá aguardará a conclusão das investigações para decidir qual atitude será tomada”, acrescentou o clube.

O Cuiabá encerrou a nota reforçando que repudia ‘toda toda e qualquer forma de violência e de assédio, especialmente contra as mulheres, e contribuirá na apuração dos fatos e responsabilidades’.

O CASO DE CLAYSON

Uma mulher de 22 anos foi internada, nesta terça-feira, no Hospital Municipal de Cuiabá após alegar ter sido agredida em um motel da cidade. A Polícia Militar revelou que, no Boletim de Ocorrência, a jovem estava no estabelecimento com três homens e outras duas mulheres e, em determinado momento, o atacante Clayson teria quebrado uma garrafa e a agredido.