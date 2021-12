Feriado de réveillon prevê alteração de até 25% no tráfego da BR-163/MT

O final de semana prolongado será de operação de tráfego especial na BR-163 em Mato Grosso, no trecho sob concessão da Rota do Oeste, para atender à mudança estimada no fluxo de veículos leves e pesados na rodovia. Na próxima sexta-feira (31.12.2021), o tráfego de veículos leves deve subir em até 22% por conta daqueles que ainda pegarão a estrada antes do réveillon, enquanto o movimento de veículos pesados pode cair até 25% no próximo domingo (02.01.2022).

Com a virada de ano se aproximando, o cenário muda e a rodovia do agronegócio abre espaço para as famílias que rumam aproveitar as festividades. O planejamento é essencial para garantir uma viagem segura e tranquila, por isso a Concessionária Rota do Oeste se une à Polícia Rodoviária Federal para ações de segurança e redução de acidentes como a verificação de freios em pontos estratégicos da BR-163/364.

O gerente de Operações, Wilson Ferreira, alerta para os cuidados como evitar misturar bebida e direção e alerta para o movimento ainda maior na rodovia por conta daqueles que estão retornando do acumulado de feriados de fim de ano. “Recomendamos que antes de pegar a estrada os usuários entrem em contato pelo 0800 065 0163 para saber sobre as condições de tráfego atualizadas e informamos que seguimos com a operação ‘Rota à Vista’, com reforço das nossas equipes operacionais e viaturas garantindo a celeridade no atendimento”, comenta Ferreira.