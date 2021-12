Governo vai construir e reformar escolas estaduais em Jaciara e Dom Aquino

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), firmou nesta segunda-feira (20) convênios com os municípios de Jaciara e Dom Aquino para investimentos em infraestrutura escolar. O documento foi assinado pelo governador Mauro Mendes e o secretário estadual de Educação, Alan Porto, no município de Jaciara. Os investimentos nos dois municípios somam R$ 13.228.339,6.

Para Dom Aquino foi autorizada a construção de quadra poliesportiva e refeitório da Escola Estadual Dom Aquino, com investimento total de R$ 1.742.865,91; a construção de quadra poliesportiva na Escola Estadual Vinicius de Moraes, investimento de R$ 1.020.000,00; reforma do piso, construção do alambrado e arquibancada da quadra esportiva da Escola Municipal Renato Dias Coutinho, investimento de R$ 200.093,14, com emenda do deputado Wilson Santos. As obras serão realizadas com recursos do programa Mais MT.

“A melhoria do ambiente escolar é fundamental para o desenvolvimento de um ensino público de qualidade e estes convênios vão contribuir para a modernização da estrutura física, além de proporcionar conforto e ser mais atrativa para os nossos estudantes, tanto em sala de aula, como na prática de esportes nas quadras”, destacou o secretário de Educação, Alan Porto.

O convênio firmado com Jaciara prevê a reforma da Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho (investimento de R$ 735.916,76), construção de uma quadra poliesportiva e um banheiro na Escola Estadual Francisco Soares (investimento de R$ 1.568.465,55), reforma da Escola Estadual Marechal Rondon (investimento R$ 1.981.027,10), reforma e ampliação da Escola Estadual Prefeito Arthur Ramos (investimento de R$3.514.790,53).

Também completam o planejamento a reforma da Escola Estadual Milton Ferreira da Costa (investimento de R$1.955.372,55), aquisição de dois veículos utilitário para atender a Secretaria Municipal de Educação (investimento: R$ 300.000,00), com emenda do deputado Max Russi, além da aquisição de outros dois veículos que serão entregues para a prefeitura do município (investimento de R$ 209.807,97), com emenda do deputado Carlos Avallone. Os recursos totais a serem destinados para estas obras no município chegam a R$ 10.265.380,46.