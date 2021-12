Homem assassinado ao lado de esposa gestante tinha várias passagens criminais

O homem identificado como Natanael Soares da Silva que morreu após ser atingido por vários disparos de arma de fogo na noite desta quarta-feira (1) tinha cerca de 15 passagens criminais. A informação foi divulgada pela Polícia Militar (PM). Um dos crimes registrados contra Natanael é de homicídio.

Conforme informações da PM, o indivíduo morreu no bairro São Bento. Natanael estava com a esposa grávida que também foi baleada. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a mulher foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada para o Hospital Regional.

A PM informou que Natanael possui passagens por direção perigosa, duas por porte ilegal de arma de fogo, posse irregular de arma, duas pelo crime de roubo, corrupção de menores, tentativa de homicídio, diversos de polícia (com veículo roubado), sequestro, ameaça, depredação, lesão corporal, homicídio consumado (vítima preso na mesma cela) e tráfico de drogas.

O CRIME

Conforme as primeiras informações, um veículo branco parou na frente da casa das vítimas e começou a atirar.

Natanael foi atingido por vários disparos, inclusive na cabeça e morreu no local.

A mulher foi baleada na perna e foi encaminhada ao Hospital Regional.