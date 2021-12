Mais de 31 mil pessoas ficam desabrigadas e 20 mortes são registradas na BA

O número de pessoas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o sul da Bahia nos últimos dias subiu de 430 mil para 470 mil, segundo balanço divulgado na tarde desta segunda-feira (27) pela Sudec (Superintendência de Proteção e Defesa Civil) do estado. Entre os afetados, o número de desabrigados praticamente dobrou em poucas horas, passando de 16 mil, no domingo (26), para 31.405 nesta segunda. Já o número de desalojados é de 31.391.

Outro dado atualizado foi o de municípios afetados: 116. As cidades que decretaram situação de emergência agora chegam a 100, superando as 72 do balanço anterior.

Os alagamentos e desabamentos decorrentes das fortes chuvas continuam provocando vítimas. Nesta segunda, o total de óbitos chegou a 20 com a conformação das mortes de Felipe Duarte Garcia, de 21 anos, levado pela correnteza, e Maria das Neves Souza dos Santos, de 33 anos, vítima de um desabamento na casa onde morava.

Ambos os casos são de Itabuna, uma das cidades mais afetadas pela chuvas e onde o Rio Cachoeira transbordou. De acordo com a Defesa Civil, só no sábado choveu 135 milímetros na cidade. Para se ter uma ideia da quantidade de água, a média para o mês todo é de 180. No domingo a chuva não parou e o nível do rio subiu mais meio metro. O resultado: casas debaixo d’água e ruas completamente alagadas. E eram esperadas mais chuvas na tarde desta segunda-feira no município.

As mortes foram registradas em: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (1), Aurelino Leal (1) e Itabuna (2). Além dos mortes, foram registrados 358 feriados em todo o estado.

O governador do estado, Rui Costa (PT), enfatizou nesta segunda a necessidade de as pessoas que moram em áreas de risco irem a locais mais seguros e pediu que as prefeituras façam o cadastro da população desabrigada, para facilitar o direcionamento das ajudas que chegam para essas pessoas.

Veja os municípios que decretaram situação de emergência:

• Alcobaça

• Amargosa

• Amélia rodrigues

• Anagé

• Andaraí

• Angical

• Apuarema

• Arataca

• Aurelino leal

• Baixa grande

• Barra do choça

• Belmonte

• Belo campo

• Boa vista do tupim

• Brejolândia

• Caatiba

• Caetanos

• Camacan

• Canavieiras

• Caravelas

• Coaraci

• Cocos

• Conceição do almeida

• Cotegipe

• Dário meira

• Encruzilhada

• Eunápolis

• Firmino alves

• Floresta azul

• Gandú

• Governador mangabeira

• Guaratinga

• Iaçu

• Ibicarai

• Ibicoara

• Ibicuí

• Ibipeba

• Ibirapuã

• Igrapiuna

• Iguaí

• Ilhéus

• Ipiaú

• Itabela

• Itaberaba

• Itabuna

• Itacaré

• Itagimirim

• Itaju do colônia

• Itajuípe

• Itamaraju

• Itambé

• Itanhém

• Itapé

• Itapebi

• Itapetinga

• Itapitanga

• Itaquara

• Itarantim

• Itororó

• Jaguaquara

• Jequié

• Jiquiriçá

• Jucuruçu

• Jussiape

• Lafaiete coutinho

• Laje

• Lajedão

• Lençóis

• Macarani

• Manoel vitorino

• Maragogipe

• Marcionílio de souza

• Mascote

• Medeiros neto

• Milagres

• Mucugê

• Mucuri

• Mundo novo

• Mutuípe

• Nova viçosa

• Novo horizonte

• Pau brasil

• Poções

• Porto seguro

• Prado

• Ribeira do pombal

• Ruy barbosa

• Santa cruz cabrália

• Santa inês

• Santanópolis

• Sapeaçu

• Teixeira de freitas

• Teolândia

• Ubaíra

• Ubatã

• Uruçuca

• Valença

• Vereda

• Vitória da conquista

• Wanderley