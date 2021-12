Menino que pediu carne em cartinha ao Papai Noel ganha 1º churrasco

“Esse é o melhor Natal da minha vida!”, é assim que o Hector Braz, de 7 anos, define seu Natal, após sua cartinha ao Papai Noel comover milhares de pessoas e ganhar seu primeiro churrasco com doações!

Na cartinha escrita por ele mesmo, com ajuda da mãe, o garotinho pede ao bom velhinho carne para a família ter o que comer nesse final de ano.

E tem vaquinha para ajudar a família que passa dificuldades desde o início da pandemia.

“Adoro churrasco!”

Quando perguntamos por que pedir carne ao Papai Noel, todo inocente Hector conta que ama churrasco.

Nos últimos dois anos, a família, que mora na zona rural de Arroio Grande, Rio Grande do Sul, só conseguiu comprar ossos no açougue. É o que encontra mais em conta nesses tempos de crise.

Agora, com doações de vizinhos e amigos, a família ganhou carne e cestas básicas.

Presentes para o Hector de todo o canto do Brasil

Além de tudo isso, Hector nos contou que todos os dias chegam presentes para ele e seus irmãos e que está muito feliz.

“São caixas beem grandes! O Papai Noel ouviu o meu pedido!”, disse

Após ter a energia cortada, a família paga conta com doações

Outra ótima notícia é que Hector e os irmãos não estão mais no escuro. Com as doações de desconhecidos, Patrícia conseguiu pagar a conta.

Há seis dias, no primeiro contato com a mãe, no momento que a nossa equipe conversava com ela, tinham acabado de cortar a energia da casa que vivem, após longos meses sem pagar.

“Ou pagava a conta de luz ou a gente comia”, lamentou.

Mas agora eles voltaram a ter energia elétrica em casa.

Papai Noel é Deus

Hector redigiu a carta, já que aprendeu a escrever sozinho neste ano. No entanto, a mãe esteve ao lado dele para auxiliá-lo.

Patrícia diz que alertou o filho que Papai Noel talvez não atendesse ao pedido porque o preço da comida estava alto, mas ele disse para ela ficar “tranquila porque o Papai Noel sempre ajudava todo mundo, porque ele é Deus”.

Na carta, ele escreveu: “Papai Noel, meu sonho é ganhar uma carne para passar com a minha família, tenho 7 anos, muito obrigado Papai Noel”.