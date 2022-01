Ministério da Saúde repassa mais R$ 12,7 milhões a cidades da Bahia afetadas pelas chuvas

Para garantir o acesso à saúde das famílias que vivem nos municípios afetados pelas fortes chuvas na Bahia, o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, autorizou um novo repasse financeiro no valor de R$ 12,7 milhões ao estado. O valor será repassado a partir da publicação de uma segunda portaria assinada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na quinta-feira (30). Os recursos vão dar suporte ao estado na vigilância em saúde nesse momento em que houve um aumento no número de cidades em situação de emergência por conta das fortes chuvas.

Além dos recursos, a pasta está enviando mais 28 kits chamados de vigidesastres, com medicamentos, vacinas e outros insumos, para as cidades baianas atingidas. Esse quantitativo é suficiente para atender mais de 14 mil pessoas e se soma aos outros já entregues para a região.

O ministro sobrevoou novamente as áreas atingidas nesta quinta (30), desta vez na região de Vitória da Conquista. “”Sobrevoamos toda essa região, verificamos os estragos que a chuva provocou e estamos juntos trabalhando para levar assistência aos que sofreram em função da chuva. Vamos trabalhar seguindo as recomendações do presidente Jair Bolsonaro para que não falte nada aos nossos irmãos da Bahia”, afirmou Queiroga durante a visita.

Com mais esse recurso liberado nesta quinta, o valor repassado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, à Bahia chega a R$ 19,7 milhões que vão apoiar ações de vigilância em saúde e prevenção de doenças. Na última terça-feira (28), a pasta já havia liberado R$ 7 milhões a 50 municípios do estado. Agora, 80 cidades baianas que decretaram situação de emergência, estado de calamidade pública ou reconhecimento de emergência por conta de enchentes e alagamentos serão contempladas com a medida.

O valor provém do Fundo Nacional de Saúde e será repassado aos Fundos Municipais de Saúde dos estados afetados pelas inundações. Os recursos servirão para fortalecer o sistema de vigilância em saúde e para implementar ações de prevenção e controle de epidemias nos municípios atingidos. Com isso, a pasta antecipa suas ações em vigilância em saúde para evitar possíveis consequências à saúde humana como, entre outros eventos, o aumento de doenças transmissíveis, podendo culminar em situações epidêmicas.

Força-tarefa

Ainda nessa semana, para atender e dar apoio à população atingida pelas enchentes na Bahia, o Ministério da Saúde enviou técnicos da pasta para traçar um diagnóstico da situação e indicar a quantidade de médicos e enfermeiros necessária para atender cada cidade. Além disso, a pasta enviou medicamentos, vacinas, equipamentos e insumos. Até agora, a operação enviou mais de 4,2 toneladas de medicamentos básicos e insumos estratégicos, suficientes para atender a mais de 25 mil pessoas.

Foram enviados também 5 milhões de insumos para controle de doenças como Dengue, Chikungunya e Zika, além de 1 milhão de frascos de hipoclorito de sódio para tratamento de água. A Bahia recebeu também 100 mil doses de vacinas contra a Influenza, 40 mil doses de vacina contra Hepatite A pediátrica e 10 mil doses de vacina antirrábica humana. As equipes de resgate também tiveram apoio do Ministério com botas, máscaras N95, casacos impermeáveis, uniformes e testes antígeno para detecção da Covid-19.

A operação conjunta do Governo Federal une forças dos ministérios do Desenvolvimento Regional, da Cidadania e da Saúde, além dos governos estadual e municipais. O Ministério da Saúde monitora a situação de todos os locais afetados initerruptamente, em uma sala de situação para inundações. A base de apoio foi instalada em Ilhéus, no sul do Estado.