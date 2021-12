Motorista encontra recém-nascido dentro de caçamba

Um recém-nascido, ainda com cordão umbilical, foi encontrado dentro uma caçamba de lixo, na manhã desta quinta-feira (23), na região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

O bebê foi achado enquanto o reservatório de entulho era levado para o lixão. No trajeto, o caminhão estragou no bairro Rio Branco, conforme relata o tenente Alonso, da PM (Polícia Militar).

“No momento em que ele [o motorista] esperava o mecânico para consertar o caminhão, ele ouviu o choro de uma criança, subiu no veículo e percebeu que, dentro de uma das sacolas, havia uma criança recém-nascida”, conta.

“Eu fiquei emocionado e preocupado. Imediamentamente, eu pedi ajuda aos moradores que estavam aqui. Desci do caminhão com a sacola e levei para um lugar com mais sombra”, contou o motorista Adilson Rosa à reportagem. “Eu não sabia como a criança estava se sentindo. Ela chorava muito”, completou.

Segundo as informações da PM, o recém-nascido foi socorrido com vida pelos militares e levado para o Hospital Risoleta Neves. A unidade hospitalar informou que “o bebê foi prontamente atendido pela equipe da neonatologia, está em bom estado de saúde e permanece internado recebendo todos os cuidados”.

No final da manhã, agentes da corporação faziam ronda pela região na tentativa de localizar quem seriam os responsáveis por abandonar a criança. “Em contato com o pessoal do hospital, pela situação da criança, ela não nasceu nesta noite. Provavelmente ela deve ter nascido nos dias anteriores”, detalha o tenente.

“A sacola estava com as alças amarradas. Deus abençoou tanto que o veículo veio a estragar aqui. A salvação da criança foi essa. Eu iria chegar lá [no lixão], fazer o descarte e nem iria ver a criança caindo”, conta aliviado.

Nota completa do Hospital Risoleta Neves:

“Deu entrada no Hospital Risoleta Neves hoje (23/12), por volta de 11h, um recém-nascido do sexo masculino sem identificação. Ele foi trazido pela Polícia Militar após ser encontrado em uma caçamba no bairro Rio Branco. O bebê foi prontamente atendido pela equipe da Neonatologia, está em bom estado de saúde e permanece internado recebendo todos os cuidados”.