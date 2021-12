Pelo 3º ano consecutivo na Série B, Ronaldo Fenômeno decide comprar o Cruzeiro

O ex-jogador Ronaldo Nazário, o Fenômeno, assinou um acordo de compra com o clube Cruzeiro. A informação foi confirmada neste sábado (18) em anúncio ao lado do presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues. O acordo foi firmado em São Paulo e deve ser concluído em até cinco meses.

Nesta sexta-feira (17), conselheiros e associados votaram a alteração do estatuto do clube. Com a decisão, o clube mineiro poderia repassar até 90% das ações da SAF (Sociedade Anônima de Futebol). Dessa forma, Fenômeno se tornou o acionista majoritário do futebol do clube. Em assembleia geral, 564 pessoas estiveram presentes à votação, das quais 544 foram a favor da mudança no estatuto. Anteriormente, o Cruzeiro só podia vender 49% das ações da SAF.

“Feliz demais de ter concluído essa operação. Dizer que tenho muito a retribuir ao Cruzeiro, levar o Cruzeiro aonde ele merece estar. Temos muito trabalho pela frente. Peço ao torcedor que se conecte outra vez ao clube, vá ao estádio, porque vamos precisar de muita força e união. Temos muito trabalho e ambição para fazer o Cruzeiro novamente. Não temos nada que comemorar ainda, mas temos muita ambição”, declarou Ronaldo, que foi revelado pelo Cruzeiro.

“Ronaldo será nosso acionista majoritário Cruzeiro SAF. Obrigado. Estamos certos de que este é um projeto que será pioneiro para o futebol brasileiro”, afirmou o presidente do Cruzeiro.

A negociação é a primeira da história do país desde que o projeto de lei nº 5516, de 2019, foi aprovado há três meses. Segundo a nova legislação, os clubes brasileiros podem virar empresas dedicadas à pratica do futebol, e assim alavancar a capacidade de captação de recursos, como nos maiores mercados de futebol no mundo.

“Esse é o primeiro negócio de uma nova frente relevante para o mercado de Investment Banking no Brasil, o país do futebol. Não tenho dúvida de que é transformacional na história do esporte brasileiro. Teremos clubes ainda mais fortes, com capacidade de investimento em nível global. O futebol brasileiro nunca mais será o mesmo. É um ciclo virtuoso que se inicia e estamos prontos para ajudar todos os nossos clientes nessa jornada”, diz José Berenguer, CEO do Banco XP.

O ex-jogador é presidente e sócio majoritário do Real Valladolid, clube da primeira divisão da Espanha, dono de uma agência de marketing esportivo e de uma empresa de e-sports.

Histórias cruzadas

Bicampeão do mundo com a seleção brasileira e com passagens por gigantes como Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão e Milan, Ronaldo deu seus primeiros passos no futebol no Cruzeiro, clube que o revelou.

O curto período na Raposa, entre 1993 e 1994, foi suficiente para que o jovem atacante marcasse 56 gols em 58 jogos, conquistasse uma vaga no Mundial de 1994, aos 17 anos, e deixasse Minas Gerais com o título e a artilharia do Campeonato Mineiro, com 23 tentos, ao fim de sua passagem pela equipe celeste.

Desde o seu rebaixamento, em 2019, somado a problemas na Justiça, o Cruzeiro perdeu muita receita e tem uma dívida estimada em R$ 1 bilhão. A temporada de 2022 será a terceira consecutiva do clube na Série B do Campeonato Brasileiro.